Сирия, 28 декабря. На севере Алеппо неизвестный беспилотник нанес авиаудар по тюрьме, где содержались боевики «Исламского государства»1*. В Ираке убит американский солдат при обстреле военной базы США ракетными снарядами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба обмениваются ударами с боевиками «Тахрир аш-Шам», в Дамаске задержали двенадцать военных преступников, которые участвовали в расправе над сирийскими военнослужащими.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в обстреле американской военной базы на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что её боевиками был подбит танк у города Ат-Тах и якобы убит бригадный генерал на юге Идлиба при перестрелке.

Провинция Дамаск

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), разведка Сирийской арабской армии (САА) провела кампанию рейдов и арестов в населенных пунктах Сахба и Хамурия в районе оазиса Восточная Гута. В ходе рейдов были арестованы двенадцать человек, которые ранее сражались в рядах группировки вооруженной оппозиции «Файлак ар-Рахман». Сообщается, что члены группировки были арестованы по обвинению в совершении военного преступления: все задержанные участвовали в убийстве военнослужащих сирийской армии в период, когда районы Восточной Гуты входили в зону контроля антиправительственных группировок. Разведывательная служба также установила более 20 блокпостов с целью обеспечения безопасности.

Провинция Алеппо

Поступает новая информация о взрывах, которые раздались утром на севере Алеппо в районе поселка Саджу. По данным SOHR, взрыв был спровоцирован снарядами, сброшенными с неизвестных беспилотников. Целью атаки беспилотников стала тюрьма «Аль-Джабха аль-Шамия», известная как «тюрьма Аль-Маасара». В результате обстрела было целиком разрушено здание тюрьмы, по данным некоторых источников, восемь человек из числа заключенных погибли под завалами. Как отмечает SOHR, в тюрьме содержатся пленные террористы ИГИЛ. Подозревается, что удар могли нанести беспилотники международной коалиции, чтобы скрыть свои военные преступления.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба самолеты ВКС РФ наносят точечные авиаудары по окраинам поселка Маарет-Саран и в окрестностях деревни Ад-Дар и Аш-Шарки, где укрываются джихадисты альянса «Тахрир аш-Шам», о чем сообщает новостной портал Step News. Источник также сообщает, что на земле подразделения САА открыли огонь их тяжелой артиллерии по укреплениям боевиков в районе поселка Маар-Шурин.

По неподтвержденным пока что данным, при столкновении в районе города Джарджаназ боевики застрелили бригадного генерала Али Хаддура, который возглавлял штурмовую операцию, как передает Twitter-канал Effect Network 2. Агентство Mulhak передает, что в результате обстрела линий обороны сирийской армии со стороны джихадистов снарядов близ поселения Аль-Тах был поврежден танк САА.

Ирак

Как сообщает ТАСС, на севере Ирака американский контрактник из числа гражданских погиб, еще несколько военнослужащих получили ранения в результате ракетного обстреле их базы, расположенной рядом с городом Киркук. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии международная коалиция во главе с США. В числе пострадавших как американские, так и иракские военные, точные данные не сообщаются.

Позднее агентство Reuters передало информацию от своего источника в иракской армии, что близ базы была найдена в ходе рейда антитеррористических служб и полиции пусковая ракетная установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены снаряды. Под подозрением находятся боевики «спящих ячеек» ИГИЛ. Террористы организации также совершили за последние сутки две вылазки на юго-востоке Сирии и обстреляли базы ВС США.

1 Организация запрещена на территории РФ.