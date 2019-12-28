Эксперт назвал «Авангард» феноменальной разработкой

Москва, 28 декабря. Западу нечего противопоставить новейшей разработке российских военных инженеров — ракетному комплексу «Авангард». Такое мнение выразил заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что аналогов «Авангарда» в мире не существует. У комплекса большой радиус поражения, более того, ракета «Сармат», при помощи которой запускается «Авангард», может совершать полет по уникальной траектории и при очень высоких температурах, сообщает «Политэксперт».

«Если суммировать все это, то «Авангард» — это феноменальное изобретение нашей военной науки, которое показывает, что оно действительно идет в авангарде ракетостроительного направления», — подчеркнул специалист.

С принятием на вооружение «Авангарда» обороноспособность России существенно укрепилась, поскольку запуск ракеты не сможет перехватить ни одно умное устройство в мире. Получается, что другим государствам попросту нечего противопоставить новейшей российской разработке.

«Авангард» способен летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью. Ракета является абсолютно неуязвимой для систем противоракетной и противовоздушной обороны, поскольку двигается к цели с так называемым глубоким маневрированием.