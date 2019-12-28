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Радикалы в масках устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в центре Парижа

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Радикалы в масках устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в центре Парижа

Париж, 28 декабря. Группы радикально настроенных молодых людей, скрывающие лица под масками, устроили беспорядки на акции протеста в столице Франции.

28 декабря в Париже стартовала очередная акция движения «желтых жилетов», выступающих против пенсионной реформы во Франции. Участники акции планировали пройти шествием от площади Биржи (Place de la Bourse) через площадь Республики до Северного вокзала.

Буквально через несколько минут после начала шествия произошла стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Потасовку устроили радикально настроенные молодые люди в масках. Радикалы начали забрасывать полицейских камнями, а также попытались разобрать заграждения, которые были установлены вдоль маршрута шествия.

Кроме того, радикалы разбили автобусную остановку, а также разобрали и подожгли строительные ограждения, которые были установлены возле реконструируемого здания. В свою очередь сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ.

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