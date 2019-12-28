Российская резолюция ООН против киберпреступности разрушает монополию США на Интернет

Москва, 28 декабря. Соединенные Штаты отказались поддержать российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью, принятую на Генассамблее ООН. США считают Интернет инструментом для обслуживания исключительно американских экономических, политических, финансовых интересов, заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Предложенную Россией резолюцию о борьбе с киберпреступностью поддержали 79 стран, против высказались 60 государств, в том числе и США. Представитель США заявила, что документ якобы «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».

По словам Климова, принятое Генассамблеей ООН решение стало результатом долгой работы. Этим вопросом занимались и парламентарии по линии партийной дипломатии, и руководство страны.

«На похожих позициях сейчас стоят Китай, Индия и другие страны БРИКС, «Большой двадцатки». Это больше половины населения, поэтому нет ничего удивительного [в том, что в ГА ООН приняли резолюцию]», ― заявил сенатор в комментарии «Политике Сегодня».

Климов объяснил, почему Вашингтон активно сопротивляется принятию резолюции о борьбе с киберпреступностью. Сенатор отметил, что США относятся к Интернету как монополисты.

«Соединенные Штаты с момента изобретения интернета считали, что это — их собственное достижение и оно должно обслуживать стратегические интересы США. Исключительно. Как политические, так и финансовые, экономические», ― добавил Климов.

Однако по мере развития Интернета большинство стран стали осознавать опасность такой монополии США и риск вмешательства Вашингтона через Интернет в разного рода суверенные дела. Климов сообщил, что около 50% кибератак на Россию совершаются с территории США.

«В целом мы на правильном пути, пусть этот путь тернист и долог, пусть США будут до последнего отстаивать права на монополию», ― подытожил сенатор.

Следующим шагом Генассамблеи ООН станет учреждение межправительственного комитета, который займется разработкой необходимой конвенции о противодействии использованию современных коммуникационных технологий в преступных целях. При этом резолюция РФ не противопоставляется действующей Будапештской конвенции, а всего лишь осовременивает ее, затрагивая иные виды преступлений.