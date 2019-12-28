Главные новости 28 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 28 декабря.

В результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, еще десятки получили ранения. Взрыв на КПП в Могадишо унес жизни 61 человека.

Европейская комиссия выступила против санкций США, направленных на срыв строительства газопровода «Северный поток — 2». Глава Еврокомиссии выступила против санкций США по «Северному потоку — 2».

Известный политолог отреагировал на заявление президента Чехии Земана о возможном отказе от визита в Москву на парад Победы. Гаспарян отреагировал на планы президента Чехии проигнорировать парад Победы в Москве.

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографию разорвавшегося грудного импланта. Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант.

Сбербанк установил в новых банкоматах-ресайклах функцию возврата забытых денег, сообщили в пресс-службе финорганизации. Сбербанк установил в банкоматах функцию возврата забытых денег.

Новые законы, действие которых начинается с 1 января 2020 года, коснутся матерей, льготников и домовладельцев. Вступающие в силу с января законы коснутся матерей, льготников и домовладельцев.

Песков рассказал, что больше месяца не видел Навку из-за работы. Песков признался, что больше месяца не видел Навку.

Константин Меладзе вместе со зрителями шоу «Голос» вновь обрушились с критикой на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Меладзе раскритиковал Шнурова за неправильный выбор песни для подопечной на шоу «Голос».

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В Казахстане начался траур по жертвам авиакатастрофы Fokker 100. Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью. США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на отмену работ. События дня. ФАН-ТВ.

Серийное производство ракетного комплекса «Авангард» запущено. Серийное производство ракетного комплекса «Авангард» началось в России.