Лидер московских моржей рассказала, как противостоять гриппу



С наступлением первых холодов в России ежегодно увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ. По мнению специалистов федерального Института гриппа при Минздраве, эпидемия этого заболевания накроет Россию в январе 2020 года.

Традиционно одним из способов противостоять эпидемии является закаливание. Федеральное агентство новостей пообщалось с председателем московского клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы», председателем московского регионального отделения Федерации закаливания и зимнего плавания России Натальей Серой и расспросило, как действовать тем, кто хотел бы защититься от гриппа и ОРВИ.

Она посоветовала вне зависимости от того, идет эпидемия или нет, регулярно уделять внимание своему здоровью.

«Нам здоровье дается один раз на всю жизнь, и о нем надо заботиться ежедневно и круглый год, а не сезонно или когда заболел, — убеждена Серая. — Потому что если увлекаться, например, процессом зарабатывания денег, то наступает момент, когда подрываешь здоровье, забываешь про сон, правильное питание, режим дня и т. д. А потом уже не можешь зарабатывать деньги и все накопленное тратишь на то, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье».

По мнению собеседницы ФАН, чтобы не доводить до такой ситуации, необходимо ежедневно разумно заниматься закаливанием и укреплением здоровья.

«Как делаем это мы в клубе «Моржи столицы», — отметила она.

По словам Серой, для начала нужно практиковать контрастный душ: заканчивая мытье под обычным теплым душем, просто закрываете кран с горячей водой и обдаете себя холодной.

«Сначала — кратковременно, потом можно увеличить длительность процедуры. Таким образом вы тренируете сосуды, весь организм и подготавливаете себя ко входу в ледяную воду. Или можно просто прийти к нам в клуб, мы по специальным методикам расскажем и покажем, как это делать правильно, и вы с нуля начнете с нами, не имея особой подготовки и опыта».

Глава клуба отметила, что единственное правило, которое необходимо соблюдать, — приходить без обострения хронических заболеваний, не простуженным, в нормальном, здоровом состоянии.

«И тогда процесс закаливания пойдет хорошо», — уверена она.

В ближайшее время ФАН опубликует большое интервью с Натальей Серой, в котором она расскажет, есть ли противопоказания для закаливания и можно ли входить в ледяную воду беременным женщинам и маленьким детям.

Напомним, ежегодно в России миллионы людей заболевают гриппом и ОРВИ. К сожалению, случаются и летальные исходы — до 100 человек по стране ежегодно. В группе риска — дети до 4 лет и пенсионеры старше 65 лет.