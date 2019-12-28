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Лидер московских моржей рассказала, как противостоять гриппу

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Лидер московских моржей рассказала, как противостоять гриппу
С наступлением первых холодов в России ежегодно увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ. По мнению специалистов федерального Института гриппа при Минздраве, эпидемия этого заболевания накроет Россию в январе 2020 года. 

Традиционно одним из способов противостоять эпидемии является закаливание. Федеральное агентство новостей пообщалось с председателем московского клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы», председателем московского регионального отделения Федерации закаливания и зимнего плавания России Натальей Серой и расспросило, как действовать тем, кто хотел бы защититься от гриппа и ОРВИ.

Она посоветовала вне зависимости от того, идет эпидемия или нет, регулярно уделять внимание своему здоровью. 

«Нам здоровье дается один раз на всю жизнь, и о нем надо заботиться ежедневно и круглый год, а не сезонно или когда заболел, — убеждена Серая. — Потому что если увлекаться, например, процессом зарабатывания денег, то наступает момент, когда подрываешь здоровье, забываешь про сон, правильное питание, режим дня и т. д. А потом уже не можешь зарабатывать деньги и все накопленное тратишь на то, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье». 

Лидер московских моржей рассказала, как противостоять гриппу

По мнению собеседницы ФАН, чтобы не доводить до такой ситуации, необходимо ежедневно разумно заниматься закаливанием и укреплением здоровья. 

«Как делаем это мы в клубе «Моржи столицы», — отметила она.

По словам Серой, для начала нужно практиковать контрастный душ: заканчивая мытье под обычным теплым душем, просто закрываете кран с горячей водой и обдаете себя холодной.

«Сначала — кратковременно, потом можно увеличить длительность процедуры. Таким образом вы тренируете сосуды, весь организм и подготавливаете себя ко входу в ледяную воду. Или можно просто прийти к нам в клуб, мы по специальным методикам расскажем и покажем, как это делать правильно, и вы с нуля начнете с нами, не имея особой подготовки и опыта». 

Глава клуба отметила, что единственное правило, которое необходимо соблюдать, — приходить без обострения хронических заболеваний, не простуженным, в нормальном, здоровом состоянии.

«И тогда процесс закаливания пойдет хорошо», — уверена она.

Лидер московских моржей рассказала, как противостоять гриппу

В ближайшее время ФАН опубликует большое интервью с Натальей Серой, в котором она расскажет, есть ли противопоказания для закаливания и можно ли входить в ледяную воду беременным женщинам и маленьким детям. 

Напомним, ежегодно в России миллионы людей заболевают гриппом и ОРВИ. К сожалению, случаются и летальные исходы — до 100 человек по стране ежегодно. В группе риска — дети до 4 лет и пенсионеры старше 65 лет. 

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