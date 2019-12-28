В Госдуме назвали глупостью заявление главы МИД Украины о «Северном потоке – 2»

Москва, 28 декабря. Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о «Северном потоке — 2» являются глупостью, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских.

Парламентарий напомнил, что сбоев при поставках российского газа в Европу никогда не было.

«Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — отметил Ананских.

Депутат также добавил, что российское голубое топливо имеет очевидные рыночные преимущества, и призвал Киев позаботиться о жителях Украины, а не Европы.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Германия зависима от России в энергетическом плане. По его словам, если РФ «не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют».

Проект «Северный поток — 2» подразумевает возведение двух ниток газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Предполагается, что газопровод будет поставлять в Европу до 55 миллиардов кубометров российского газа. В строительстве объекта задействованы в том числе и европейские компании.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, по которому вводятся санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон добивается от компаний-подрядчиков прекращения строительства. Компания Allseas из Швейцарии уже остановила работу. Тем не менее объект уже построен более чем на 90%.

Ранее санкции США против проекта прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, введение запретов устраняют последние иллюзии по поводу возможного улучшения российско-американских отношений, тем более во время предвыборного периода в США.