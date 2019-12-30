Сеть-2019. Как и чем жил Интернет в России в уходящем году. Колонка Александра Малькевича

Уходящий год оказался для медиаотрасли непростым. К сожалению, все то, о чем я говорил еще в 2018-м, стало сбываться с бешеной скоростью. По сути, против нас развязали настоящую информационную (и технологическую) войну.

Так сложилось, что российские журналисты и русскоязычные СМИ все чаще выступали в качестве объектов давления, публичной травли и преследования. Наших журналистов не пускали в Молдавию, Эстонию, Литву, Латвию, Украину. Нападкам подвергались информационное агентство Sputnik и телеканал RT. Перечислять можно долго. Но, пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов.

Правда о «надежном Интернете»

Регулярно в течение года наша комиссия Общественной палаты РФ по СМИ поднимала вопрос о том, чтобы обязать зарубежных СМИ-иноагентов учредить российское юридическое лицо. И соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении в ноябре 2019 года.

Большим и важным шагом было принятие еще одного закона — «О надежном Интернете». Он призван защитить интересы россиян и обеспечить нормальное функционирование Сети в случае намеренного внешнего отключения от корневых серверов.

Несмотря на то, что Россия долгие годы выступала за передачу управления глобальной сетью под эгиду ООН, по факту до сегодняшнего дня она находится под контролем США. Технически организация управления Сетью осуществляется некоммерческой Корпорацией по присвоению имен и адресов Интернета (ICANN), расположенной в Калифорнии. Долгие годы организация подчинялась американскому министерству финансов, сейчас же она лишь формально независима. При этом в мировой практике уже известны примеры отключения отдельных доменных зон от сети Интернет. В 2012 году США отключили Сирию от глобальной сети на два дня, что было сделано для внедрения «закладок», специализированного ПО АНБ, для ведения слежки. Таким образом, до принятия соответствующего закона США имели мощный инструмент давления и вмешательства во внутренние дела любого иностранного государства.

С принятием закона Россия стала одной из первых стран в мире, где вопрос национальной безопасности в Интернете был поднят на высокий уровень и реализован в виде закона. В уходящем году многие страны, в том числе и Китай, с интересом анализируют принятые законодательные меры и готовятся ввести у себя аналогичные.

Кроме того, благодаря этому закону у государства появляются дополнительные возможности блокировки запрещенной законодательством информации (экстремизм, наркотики, детская порнография и т. д.) и ограничения доступа к противозаконным ресурсам.

В декабре акционеры «Яндекса» одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов. Он открывает возможности для дальнейшего развития отечественной IT-отрасли, при сохранении уникальности страны в обладании национальным поисковиком, социальными сетями, продуктами кибербезопасности — всем тем, что делает ее конкурентоспособной на мировых рынках. Это решение позволяет защитить пользователей, инвесторов и сотрудников компании от отчуждения российских активов и значимых сервисов, передачи интеллектуальной собственности, персональных данных клиентов. Помогая «Яндексу» создать фонд, государство решало вопрос защиты компании, не вмешиваясь при этом в сам бизнес, не затрагивая интересы собственников, акционеров (в том числе международных) и сохраняя статус международной компании.

Иностранные IT-гиганты: Россия вам больше не «степь»!

Общественная палата РФ зарекомендовала себя признанным институтом гражданского общества в сфере общественного контроля. И сейчас наше новое направление — общественный контроль в Интернете. При ОП РФ начала свою деятельность рабочая группа по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности Интернета. Ключевая задача — анализ западной практики регулирования сети Интернет и разработка мер, которые помогут противостоять давлению западных социальных медиа на российские СМИ.

В этом году вступил в силу закон «О повышении штрафов за нарушения правил хранения данных россиян». Изменения законодательства не только более эффективно защищают интересы жителей страны в вопросах хранения, использования и обработки их данных, но и делают более гибкой саму систему взаимодействия с глобальными цифровыми компаниями, уважая право и выбор граждан на пользование тем или иным ресурсом. Многоуровневая система наказания компаний-нарушителей предусматривает достаточно необременительную с финансовой точки зрения ответственность за единичное нарушение, но для мотивации его скорейшего устранения введены нормы повышенных штрафов за систематические нарушения.

С одной стороны, обновление системы штрафов позволяет уйти от практики блокировки ресурсов в наказание за нарушение, предоставляя возможность оплатить штраф, устранить нарушения и нормально функционировать. Если бы такая система была введена раньше, то сейчас на территории России вполне могла бы работать сеть Linkedin. С другой стороны, увеличение штрафов за повторные и последующие правонарушения является экономической мотивацией к устранению нарушений.

Кроме того, до принятия закона разница штрафов за нарушения, сопряженные с нарушением порядка обработки персональных данных в России и на Западе, составляла до 3000 раз. Теперь эта разница по отношению к штрафным санкциям во многих других странах составляет десятки раз, но о миллиардных взысканиях, сопоставимых с процентами от выручки или оборота IT-компаний, речи не идет, и новые российские штрафы остаются наиболее либеральными по сравнению с западным регулированием.

Отсутствие в России действенных механизмов по работе иностранных IT-компаний с персональными данными российских пользователей формировало отношение к России как к «степи», где можно беспрепятственно нарушать законодательство. В 2019 году Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 000 рублей, в то время как на Западе в случае нарушений привлекаются к многомиллионным штрафам. И в этом направлении нам предстоит еще очень много сделать.

Врать и оскорблять в Сети будет неповадно

В марте 2019 года был принят закон, предусматривающий ответственность за публикацию в Интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Вступление закона в силу сократило количество ссылок с оскорбительным контентом на 30% — заработал механизм самоцензуры пользователей.

Нами были предприняты меры по недопущению злоупотребления законом со стороны чиновников; он не может быть использован как инструмент цензуры или давления. Закон находится в русле международной практики по уважению к государственным символам и институтам власти. В той или иной форме аналогичные нормы действуют в Канаде, Польше, Словакии, Японии, Германии и других странах. При этом наказание за содеянное в России является одним из самых мягких.

По данным компании «Медиалогия», принятие закона об ответственности за распространение недостоверной информации под видом достоверной позволило существенно сократить количество фейков (более чем в три раза) и тем самым защитить право граждан на качественную информацию. Закон призван бороться не с ошибками в новостных сообщениях, а с заведомо ложными данными, это не инструмент цензуры. Часто заведомо ложные сообщения способствуют формированию вокруг них информационной повестки дня.

Опасность распространения недостоверных сообщений осознается большинством членов международного сообщества. Аналогичные российскому законы действуют во многих странах: в Германии (закон об улучшении правоприменения в соцсетях), в Малайзии (закон об анти-фейк-ньюс), во Франции (законы об ограничении манипулирования информацией) и др.

Российский закон о борьбе с фейк-ньюс — один из самых гуманных: он не предполагает уголовного преследования, в отличие от практик, реализуемых, например, в Катаре (до трех лет лишения свободы), Кении (до двух лет лишения свободы), Малайзии (до шести лет).

За год действия антипиратского меморандума о внесудебном удалении ссылок из поисковой выдачи на пиратский контент доходы легальных онлайн-кинотеатров выросли на 30%. При этом российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет сразу на треть. Что, в свою очередь, способствует развитию бизнеса, связанного с производством и распространением такого контента (кино, спорт, музыка и др.), и увеличению бюджетных доходов. Доля пиратского контента в спортивных трансляциях за год сократилась на 80%. На основе меморандума подготовлен законопроект.

Контент для Сети — свой. Как и ПО и технологии

Безусловно, нужно не только запрещать, но и предлагать альтернативу. Именно поэтому в рамках нацпроекта «Культура» было запущено производство и размещение в Сети интернет-контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Распределение средств по итогам конкурса будет построено по модели фонда президентских грантов. Площадкой проведения конкурса стал Институт развития Интернета. В бюджете на 2020–2022 годы на эти цели заложено по 3 млрд руб. ежегодно. Благодаря этому производители контента со всей России получили дополнительную возможность для самореализации.

Россия является ядерной державой и показывает самостоятельность в принятии политических решений, но на мировой арене воспринимается как потенциальный враг, представляющий опасность. РФ объявлена США одной из главных мировых угроз, с которой надо бороться. В связи с этим наиболее остро встает вопрос значительного технологического отставания России от США, Китая и других стран.

Отставание в разработке собственных технологий и программного обеспечения привело на данный момент практически к стопроцентной зависимости от иностранных компаний. Все используемые населением России компьютеры и мобильные устройства произведены за пределами РФ и используют иностранное программное обеспечение.

Если не рассматривать технологическую реализацию аппаратных комплектующих, которые могут содержать заложенные в них опции для слежки, то основным риском является повсеместное распространение иностранных операционных систем: Microsoft Windows, Google Android, Apple iOS (macOS). Все ОС имеют практически неограниченный доступ к данным на устройстве, отслеживают установленное ПО, собирают информацию об активности пользователей, выполняют любые действия, которые могут быть инициированы удаленно с серверов производителя ПО. Таким образом, одной из главных угроз для нас сейчас является зависимость от иностранных ОС.

Именно по этой причине в нынешнем году у нас принят закон о предустановках отечественных программ на ввозимые в страну сложные технические изделия — смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры. Что защищает как интересы российских производителей — за счет соблюдения равных конкурентных условий и увеличения охвата аудитории, так и пользователей, которым уже при покупке предоставляется право выбора того продукта, который они хотят использовать. При этом, если на устройстве не установлено иностранное ПО, навязывать установку российского никто не будет. Российские компании, среди которых Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Мегафон», а также объединение компаний — разработчиков программного обеспечения РУССОФТ, идею о предустановке российского софта поддержали.

«Реагирование» должно стать словом года — 2020

В этом году многие регионы внедрили систему «Инцидент менеджмента», которая отслеживает реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Реагировать на претензии (не горит лампочка в подъезде, некачественное благоустройство и т. п.) обязаны чиновники различного уровня по всей стране, внедрена система контроля качества этой реакции.

За прошедший год увеличилось число обрабатываемых в системе «сигналов» — с 65 000 в январе до 160 000 в декабре текущего года. Среднее время ответа сократилось с 22 часов в январе до 16 часов в декабре. В пилотных регионах был введен сокращенный срок для ответа — 4 часа. Работа системы позволила сократить дистанцию между чиновниками и гражданами и решить сотни тысяч проблем по всей стране.

Безусловно, за этот год было много сделано. Но 2020-й должен стать для нас действительно прорывным. Мы намерены все-таки начать предметно решать вопрос саморегулирования соцсетей. В ходе наших заседаний мы неоднократно говорили, что Россия должна пойти по пути Запада и принять закон, который обяжет социальные сети самим проводить мониторинг противоправного контента на своих площадках. Если мы говорим о Германии, там действует закон улучшения возможности своих прав в социальных сетях, который обязывает крупные сетевые платформы оперативно удалять незаконный контент. Если соцсеть самостоятельно не вычищает противоправные и экстремистские посты, ей грозит штраф до 50 миллионов евро.

Роскомнадзор признает, что переписка с различными инстанциями занимает месяц или два, а все это время незаконные сообщения в Сети никто не удаляет, поэтому необходимы законы, на основании которых такой контент будет блокироваться моментально — до окончательного судебного решения.

Конфликты зарубежных соцсетей с российскими властями происходят с пугающей частотой. В то же время безосновательная блокировка контента российских пользователей стала нормой для западных социальных сетей. Мы также выступаем за принятие закона, который обяжет иностранные медиаструктуры (интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица. Это должны быть компании под российской юрисдикцией. Они будут работать по российским законам и нести полную ответственность за свои действия, в том числе материальную. Конечно, нужно менять закон «О СМИ». Например, ослабить требования к редакциям. В частности, совсем убрать возрастную маркировку и обратить внимание на участки, которые несут реальную угрозу, т. е. нужно больше говорить о проблемах в Сети и принимать современный закон об Интернете. Мы будем добиваться усиления наказаний за фейки, нужно наравне со СМИ вводить и ответственность блогеров.

Большая работа в новом году планируется с международным профессиональным сообществом. Проблемы с крупными корпорациями — то, что нас объединяет с западным миром. Мы будем поднимать эту тему на самом высоком уровне и требовать от руководства крупных соцсетей и новых медиа публиковать в открытом доступе свои «стоп-листы» и в целом положить конец политически ангажированной цензуре на ведущих мировых интернет-площадках.

У нас есть большой доклад о цензуре Twitter и Facebook. Готовим аналогичные исследования и о Google. Все эти материалы будут переведены на основные иностранные языки, мы инициируем масштабную мировую кампанию давления на западных IT-гигантов и расскажем всему миру и о нарушениях прав пользователей со стороны этих площадок, и о том, как мы все вместе сможем поставить их на место. В интересах всех пользователей и общества, в котором мы живем и работаем.