Глава ЛНР наградил отличившихся сотрудников МЧС

Донецк, 28 декабря. Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в Луганской академической филармонии поздравил сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий республики и ветеранов с профессиональным праздником, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открывая торжественное мероприятие, глава республики отметил, что сотрудники МЧС являются образцом мужества, отваги и патриотизма.

«Переоценить ваш нелегкий труд невозможно, без преувеличения могу сказать, что вы все герои нашего времени. Уверен, что со мной согласятся все жители ЛНР. Вы выбрали очень сложную, тяжелую, зачастую опасную, но очень благородную профессию», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что исполняя свой долг, спасатели ЛНР часто рискуют своей жизнью ради спасения других.

«В экстренных ситуациях вы всегда первыми приходите на помощь, отодвигая на задний план страх и какие бы то ни было сомнения. Вы способны принимать единственно правильные решения в, казалось бы, безвыходной ситуации», — отметил Пасечник.

Глава республики вручил лучшим сотрудникам ведомства медали «За отвагу» II степени, «За верность долгу», «За веру и волю», «За спасение жизни», памятный знак «Милосердие», а также присвоил звание «Заслуженный спасатель ЛНР» министру чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгению Кацавалову.

«Пять лет — много это или мало? Это не счет, а пройденный этап жизни. Вы доказали, что своим мужеством, я не побоюсь этого слова, своим героизмом вы доказали народу ЛНР, что Министерство, сохраненное и теперь уже пополняемое молодыми сотрудниками, готово справиться с любой задачей, поставленной перед нами», — подчеркнул Кацавалов.

Министр, в свою очередь, вручил почетные знаки и медали отличившимся сотрудникам министерства.

Напомним, что День спасателя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 27 декабря.