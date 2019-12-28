Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, закон устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в стране. Он направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из РФ. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Согласно закону, вино определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%. Кроме того, законом вводится термин «вино России» ― вино, на 100% произведенное из винограда, выращенного в РФ.

Законом запрещается переработка или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Такая продукция, согласно закону, будет считаться фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Кроме того, с 1 июля 2020 года в России появится и ряд особенностей маркировки и продажи вина в розницу.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли выступила с инициативой разрешения продажи российского вина до полуночи. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей оценил инициативу.