Москва, 28 декабря. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии угрожают в соцсетях российским военным корреспондентам.

Ранее военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Александр Коц сообщил, что террористы ПНС Ливии оставляют комментарии с угрозами под его публикациями в социальной сети Instagram. Кроме того, угрозы со стороны боевиков ПНС Ливии получают российские военкоры Евгений Поддубный, Олег Блохин, а также специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума. При этом Александр Коц отметил, что минувшей весной он работал в Ливии, после чего сторонники террористов ПНС Ливии назвали его «наемником», пытаясь дать новую жизнь фейкам о ЧВК «Вагнера» и «российском вторжении».

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман назвал действия террористов ПНС Ливии «соплями и воплями преступников».

«Когда мы читаем всякие возмущенные сопли и вопли о том, что русские хотят нажиться на Ливии, мы можем мне сомневаться, что те, кто об этом кричит, имеют собственные обширные планы наживы и возмущаются исключительно тем, что мы не позволяем им осуществить эти планы в полном объеме, и таким образом их преступление не окупается», — пояснил политолог.

Он также добавил, что все преступники обладают скудной фантазией, поэтому пытаются связать фейк о ЧВК «Вагнера» с российскими военными корреспондентами, надеясь нажиться на вбросе о «вторжении русских» в Ливию. Кроме того, травля российских военкоров в Сети свидетельствует о полном провале террористов ПНС Ливии, передает Nation News.

«Как правило, то, в чем они обвиняют других, они либо планируют совершить сами, либо уже совершили, поэтому, когда Запад шумит о «ЧВК Вагнера», это означает, что они уже формируют собственные ЧВК для каких-то своих новых преступлений», — отметил Вассерман.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может ввести войска в Ливию, если получит такой запрос от террористов ПНС из Триполи. По его словам, в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», поэтому Турция может последовать «этому примеру». Стоит отметить, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, что свидетельствует о попытках президента Турции манипулировать ситуацией с помощью информационных вбросов о ЧВК «Вагнера».

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируется террористами ПНС. Так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Большая часть территории Ливии находится под контролем законного правительства республики, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.