Глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland пожелал Германии энергетической независимости от России. Сделать это, по его словам, можно, лишь продолжая закупать газ по трубопроводу, проложенному из России через Украину, а не через дно Балтийского моря, как того хочет Германия. Однако устами Пристайко говорит отнюдь не украинское, а американское правительство, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Таким образом он оказывает давление на Германию с тем, чтобы та, покупая у России газ, часть денег платила репрессивному бандеровскому антидемократическому режиму, использующему политику государственного терроризма в отношении собственного населения. Именно этот режим и представляет Пристайко», — считает собеседник ФАН.

При этом он уверен, что в Германии осведомлены об истинной враждебности высказывания главы украинского МИД: дело в том, что там знают, что руководство Украины не является «настоящим» правительством этой страны, которое, по идее, должно выражать интересы народа — на самом деле это управляемая извне спецслужбами США структура.

«А Соединенные Штаты, как известно, ведут против немцев энергетическую войну, — заявил Марков. — Цель этой войны — не дать возможности немецким корпорациям пользоваться дешевым газом из России и заставить их переплачивать за энергоресурсы. Таким образом США пытаются снизить конкурентоспособность германских корпораций по сравнению с американским. Украинское же правительство, как и полагается истинному марионеточному режиму, выступает в качестве одного из средств достижения данной цели. Еще раз подчеркну: ни в коем случае нельзя рассматривать киевское правительство как нормальное правительство нормальной страны. Нет! Это группа военных преступников и иностранных агентов, силой захвативших власть и террором ее удерживающих. В данном случае они выражают интерес не граждан Украины, а доминирующей на ее территории политической силы в лице спецслужб США».

По словам политолога, Пристайко вовсе не дурак — он хитрый, продажный человек, который за деньги пошел служить врагам своей страны, а его заявление в адрес Германии носит явно лживый характер, ориентированный на интересы США.