Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года. Соответствующий документ за подписью главы РФ появился на портале правовой информации.

Так, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Увеличение МРОТ по отношению к 2019 году составит 7,5%.

Напомним, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что в будущем МРОТ будет повышаться более быстрыми темпами. По ее словам, в Госдуме намерены кардинально поменять минимальный размер оплаты труда в 2021 году.