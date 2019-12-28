Поддерживая преступников, «Мемориал» отвлекает внимание от скандалов со своими сотрудниками

Москва, 28 декабря. Центр «Мемориал», признанный в России иностранным агентом, открыто поддерживает преступников и нарушителей общественного порядка, признавая их политическими заключенными.

Организация объявила политзаключенным Сергея Суровцева, осужденного на 2,5 года лишения свободы за применение насилия по отношению к сотруднику полиции, сообщает «Политика сегодня».

Не исключено, что «Мемориал» таким образом пытается отвлечь внимание от скандалов, в которых замешаны его собственные сотрудники.

Напомним, в отношении главы карельского отделения организации Юрия Дмитриева и его сотрудника Сергея Колтырина были возбуждены уголовные дела по фактам растления малолетних. Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь и затем хранил порнографические снимки на жестком диске компьютера, а Колтырин совратил мальчика-подростка. Не стоит забывать и про руководителя чеченской ячейки «Мемориала» Оюба Титиева, приговоренного за хранение наркотиков.

Позиция же самой организации всегда заключалась в том, что ее сотрудники были якобы осуждены не за реальные преступления, а за свои убеждения.

Таким образом, признание Суровцева политзаключенным является очередной попыткой «Мемориала» оправдать преступника.

Однако, «Мемориал», получающий финансовую подпитку из-за рубежа и оправдывающий преступления против российских правоохранителей, сознательно умалчивает о жестких действиях полиции на уличных акциях в Европе.

Правоохранители на Западе не позволяют даже прикасаться к себе, а против нарушителей могут легко применить оружие. При этом такие действия не вызывают негодования у общественности.