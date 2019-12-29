Кокорин и Мамаев в тюрьме, болезнь Заворотнюк и смерть Доренко. Общество 2019. ФАН-ТВ

Китайский аппарат «Чанъэ-4» впервые высадился на обратной стороне Луны Обратная сторона Луны стала доступнее для жителей Поднебесной. Точнее, они увидели ее ближе обычного. Китайский космический аппарат впервые совершил посадку на Луне и сделал ее снимки. В дальнейшем он изучит минеральный состав и строение поверхности. Кстати, первым сфотографировал обратную сторону Луны советский аппарат 60 лет назад. Благодаря тем фотографиям, ученые создали первую карту обратной стороны спутника Земли.

Лучшие в киноиндустрии В Лос-Анджелесе 24 февраля прошла церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом 2018 года стала «Зеленая книга». Статуэтки за лучшую режиссерскую и операторскую работу, а также за лучший фильм на иностранном языке забрал Альфонсо Куарон за работу над лентой «Рома». Больше всего наград досталось фильму «Богемская рапсодия». В частности, актера Рами Малека за роль Фредди Меркьюри признали победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Статуэтку за женскую роль получила Оливия Колман, которая сыграла королеву Анну в «Фаворитке».

«Бессмертный полк» шагает по миру «Бессмертный полк» прошагал единым маршем по всей Земле. Более 100 государств на разных континентах охватила рожденная в России акция памяти. Разумеется, далеко не везде 9 мая — красный день календаря, поэтому марши провели накануне Дня Победы, в майские уикенды. Потомки победителей пронесли портреты своих героев по улицам Рима, Лондона, Буэнос-Айреса, Сиднея, Женевы, Иерусалима, Парижа, Дамаска… Народный парад приняли более полутысячи городов мира! Даже у Белого дома пели русскую «Катюшу».

ПМЭФ-19 в Санкт-Петербурге Место встречи изменить нельзя. Северная столица в 23-й раз приняла Петербургский международный экономический форум. Здесь заключаются многомиллиардные контракты, обсуждаются мировые тренды и принимаются поистине судьбоносные решения планетарного масштаба. Ведущая экономическая площадка, словно, магнит, для политических элит и деловых кругов со всех уголков земного шара. В этом году в российскую «бизнес-Мекку» устремилось рекордное число гостей — более 20 тысяч из 140 стран! Уже второй год подряд самая крупная делегация — как это ни парадоксально, американская (даже несмотря на отказ от участия официальных властей).

Рождение и смерть украинской автокефалии Напомним, что в конце прошлого года после «объединительного собора» в Киеве неканонические церкви сотворили так называемую Православную Церковь Украины в противовес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Константинополь подписал Томос об украинской автокефалии. Документ активно использовал в своей предвыборной программе Петр Порошенко, заявляя о приобретении административной независимости Украинской православной церкви и бравируя разрывом отношений с Москвой. Однако выборы прошли совсем не по плану конфетного олигарха, а новый президент оказался далек от этих интриг. Да и Томос, как оказалось, связал «новую церковь» Украины по рукам и ногам, словно пленницу. Видимо, в документе некоторые значительные детали были указаны мелким шрифтом. Например, то, что якобы независимая украинская церковь лишается своих приходов за рубежом. За все время существования УПЦ ее легитимность признали всего чуть более 80 приходов. «Религиозное новообразование» фактически расписалось в своей бессмысленности и официально прекратило свое существование в декабре 2019-го.

Первый поезд проехал по Крымскому мосту 23 декабря с Московского вокзала отправился первый поезд «Таврия» с маршрутом «Петербург — Севастополь». Он открыл движение по новому железнодорожному мосту, соединившему полуостров Крым с материковой частью России. Время в пути составило 43,5 часа, за которые состав пересек девять областей, три города федерального значения, край, республику и 118 рек. После проезда по легендарному Крымскому мосту поезд из Петербурга сделал остановку в Севастополе. На перроне пассажиров с нетерпением ожидали местные жители. Они принесли с собой флаги России и встретили гостей объятиями и народными песнями.

Болезнь Анастасии Заворотнюк Не дает покоя россиянам судьба их любимицы Анастасии Заворотнюк. С начала осени в СМИ стали поступать противоречивые сведения о ее состоянии, только подогреваемые непроницаемым молчанием ее родных и близких. Сообщалось, что из-за отека мозга, вызванного онкологией, актриса была введена в состояние искусственной комы. Недавно в прессу просочилась информация, что Анастасия осталась частично парализованной. Новый год артистка встретит в больнице. Другой народный любимец в этом году вернулся на сцену на радость публике. Николай Носков восстановился после перенесенного в 2017 году инсульта. Врачи долгое время боролись за его жизнь, он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Однако певец смог вернуться к нормальной жизни и даже с полным аншлагом дал мощнейший концерт в «Крокус Сити Холле», ознаменовавший победу над недугом.

Китовая тюрьма Еще осенью 2018 года появились первые тревожные сообщения экологов: в Приморье, в бухте Средняя обнаружили незаконный центр передержки, в котором в ужасных условиях содержались 11 детенышей косаток и 90 белух. Место окрестили «китовой тюрьмой». Как позже заявили представители Greenpeace, все особи предназначались для продажи в китайские дельфинарии и морские парки. За последние пять лет зарубеж таким образом вывели 15 млекопитающих. Владимир Путин взял ситуацию на контроль. Следственный комитет возбудил дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Суд признал, что квоты на отлов косаток и белух были выданы незаконно, а значит и отлов морских млекопитающих производился незаконно. Компании, повинные в создании «Китовой тюрьмы» выплатили около 65 млн рублей штрафов. Однако, еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться экологам — это выпуск животных на природу. Особи, содержавшиеся в неволе с самого детства, были неприспособлены к жизни в дикой природе, а в районе места их содержания отсутствовала необходимая кормовая база. Решено было выпустить пленников небольшими партиями в период с июня по ноябрь. Белух — в Охотское море, а косаток — в районе Шантарских островов. 10 ноября были отпущены последние белухи.

Цифровое вещание В России случился исторический момент полного перехода на цифровое вещание. Беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект реализовывался в течение пяти лет: параллельное вещание продолжалось вплоть до 90% покрытия всех приемников. 14 октября вся территория страны, даже отдаленные деревни и поселки, получили доступ к множеству ТВ-каналов с высоким качеством сигнала и картинки. Конечно, представители старшего поколения высказывали беспокойство, мол, они не уверены, что смогут самостоятельно настроить телевизоры и приставки. К решению этой проблемы подключились добровольцы — студенты и активная молодежь. Они обходили дома, помогая настроить технику.

Мамаев и Кокорин в тюрьме Хулиганы Кокорин и Мамаев получили реальные сроки за две пьяные драки в октябре 2018-го. Не смотря на спортивные регалии, в мае этого года суд приговорил футболистов к полутора годам колонии общего режима. В четвертой исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области именитые спортсмены работали в швейном цеху, читали книги (Кокорин утверждает, что прочел порядка 60 книг, в том числе «Войну и мир»), и, конечно, играли в футбол. В товарищеском матче между сборной колонии «Золотой лев» и белгородским «Салютом» Мамаев делает хет-трик, команда выигрывает со счетом 4:2. 6 сентября суд удовлетворяет ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов, и 17 сентября, в день рождения Павла Мамаева, они выходят на свободу. Кокорин подписывает новый контракт с «Зенитом», но ему запрещено играть в чемпионате России на текущий сезон. А «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым, однако позже его взяли в ФК «Ростов».

Новые транспортные узлы 21 ноября Владимир Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам. Новые сквозные маршруты соединили Одинцово и Лобню, и Нахабино с Подольском. Это 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро. Благодаря им городской общественный транспорт стал доступнее для 4 млн жителей Москвы и Подмосковья. Пассажиров перевозят отечественные поезда «Иволга». Дальше — больше, к 2025 году планируется запустить целых пять новых линий, связывающих города Московской области беспересадочным сообщением. В Петербурге открылись три долгожданные станции метро Фрунзенского радиуса: «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы». Открытие произошло со второй попытки: губернатор (на тот момент еще врио) Александр Беглов заявил, что ни один объект в городе не будет введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будет полностью безопасен, а также доступен для маломобильных людей и детей.

Ипотечные каникулы С 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах, дающий россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, право не погашать ипотеку в течение полугода либо делать взносы ниже установленного договором размера. «Трудная жизненная ситуация» трактуется в документе в пяти интерпретациях: регистрация гражданина в качестве безработного, получение инвалидности I или II группы, признание заемщика временно нетрудоспособным на срок более двух месяцев, снижение дохода на 30%, а также появление новых лиц на иждивении.