США создают искусственную оппозицию по всему миру для проведения массовых беспорядков

Москва, 28 декабря. Массовые беспорядки во многих странах мира происходят при содействии США, считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин. При этом Вашингтон жестко пресекает любые акции протеста на территории США.

Американское издание NBC выделило страны, где в 2019 году проходили массовые беспорядки. В их число попали Франция, Гонконг, Россия, Венесуэла и еще ряд стран.

В издании напомнили, что в Венесуэле акции протеста начались в январе 2019 года, когда спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Во Франции протесты «желтых жилетов» против повышения цены на топливо начались еще в 2018 году и продолжаются до сих пор. В Гонконге массовые акции протеста были спровоцированы рассмотрением законопроекта об экстрадиции. С июня текущего года в Гонконге прошло более 900 акций протеста, они сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией.

Протестные акции в указанных странах отличались жесткой реакцией правоохранительных органов на нарушения. Полиция не только разгоняла и задерживала демонстрантов, но также и применяла специальные средства ― дубинки, резиновые пули, водометы.

Самонкин обратил внимание, что и в самих Штатах акции протеста разгоняют крайне жестко с применением специальных средств, даже когда поводом для акции становится нарушение прав человека со стороны американских властей. Эксперт отметил, что американские правоохранители в конфликте с чернокожим населением применяли дубинки и слезоточивый газ.

«В то же время в других странах массовые беспорядки зачастую проходят на фоне западного влияния, например, как во Франции, Гонконге и Венесуэле. В последней благодаря жесткому и своевременному вмешательству власти удалось избежать государственного переворота. Однако есть такие очаги восприятия, где США создают искусственные точки влияния для того, чтобы бороться с неугодными им государствами», — заявил эксперт в комментарии «ПолитЭксперту».

Самонкин напомнил, что события на Украине в 2014 году произошли с подачи Запада, а затем вылились в госпереворот. По словам эксперта, США пытаются создать в России искусственную оппозицию, которая будет организовывать провокации. На этом фоне необходимо принимать меры для недопущения массовых беспорядков.

«В следующем году тоже можно ожидать различные провокации, но наши законодатели, скорее всего, примут более жесткие и оправданные меры, связанные с пресечением массовых беспорядков», — подытожил Самонкин.

США с начала года вели агрессивную политику в отношении Венесуэлы, открыто поддерживая оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, который самовольно провозгласил себя «президентом» Венесуэлы. Вашингтон активно предпринимал попытки свергнуть законного президента республики Николаса Мадуро, включая экономическое давление и распространение фейков в СМИ. Сам Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и ряд других государств, назвал Гуайдо «марионеткой» США.

В Гонконге протестующие и вовсе решились на откровенные провокации, сделав символом протеста флаги Соединенных Штатов. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь подписал два закона, касающихся Гонконга, — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной экипировки для сотрудников правоохранительных органов.