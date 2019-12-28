Публикующая заказуху и фейки «Новая газета» ставит перед собой задачу уничтожить Россию

Москва, 28 декабря. «Новая газета», регулярно публикующая фейковую информацию, о чем в своем расследовании рассказало Федеральное агентство новостей, является одним из станков по производству пропагандистских искажений реальности. Об этом заявил политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

Эксперт не стал призывать признать издание иноагентом, которое занимается производством антироссийских материалов, — это не поможет. Как заметил Марков в беседе с корреспондентом Nation News, просто так «Новую газету» не закрыть, поэтому нужно регулярно разоблачать фейки издания, которое ставит перед собой основную задачу в уничтожении России.

Собеседник уверен, что «Новая» очень активно работает на врагов России, однако если издание ликвидировать, «то ее место займет другое СМИ, так как ниша-то останется».

«Просто признанием ее иноагентом мы тоже эту нишу не ликвидируем. Все и так знают, что «Новая газета» — иностранный агент и давно используется в этом качестве. Я считаю, что СМИ нужно чаще разоблачать их фейковые публикации и вести с ними идеологическую и фактологическую борьбу!» — заметил Сергей Марков.

Он назвал «Новую газету» одним «из основных станков по производству пропагандистских искажений реальности, и это искажение имеет четкую и ясную цель — ликвидация России». С точки зрения политолога, СМИ должны объяснять, что «тот человек, который верит всем фактам, написанным в «Новой газете», — умственно отсталый».

Напомним, ФАН выяснил, что «Новая» регулярно публикует «заказуху» за вознаграждение. Об этом рассказал политтехнолог Игорь Мангушев, который долгое время сотрудничал с руководством издания. Он пояснил, что основным заказчиком фейковых статей о России является беглый олигарх Михаил Ходорковский. Таким образом, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов проработал «теневую схему» схему получения постоянного дохода.