Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Киев, 28 декабря. Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром». Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины, опубликованном на сайте украинского правительства.

«Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли», — говорится в распоряжении.

Напомним, 20 декабря представители России и Украины подписали протокол о продолжении транзита газа в страны ЕС через украинскую территорию. Подписанный документ также включает договоренности по урегулированию взаимных судебных споров и требований. По словам главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, в 2020 году объем транзита газа через Украину составит 65 миллиардов кубометров. Срок действия нового контракта составит пять лет.