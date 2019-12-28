Ракетный корабль «Ингушетия», вооруженный «Калибром», вошел в состав Черноморского флота

В городе-герое Севастополе состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле (МРК) «Ингушетия», который торжественно принят в состав Черноморского флота ВМФ России. МРК «Ингушетия» оборудован универсальным ракетным комплексом «Калибр», сообщает со ссылкой на пресс-службу ЧМ ВМФ корреспондент Федерального агентства новостей из Севастополя.

Сначала Андреевский флаг корабля в присутствии членов экипажа был освящен в соборе святого равноапостольного князя Владимира, где находится усыпальница адмиралов. Затем мероприятия продолжились на причале Минная стенка: там прошла торжественная церемония подъема флага и ввода МРК «Ингушетия» в состав флота. В церемонии приняли участие замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров (экс-глава Ингушетии), глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Экипаж корабля уже в 2020 году приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, рассказали в пресс-службе.

МРК «Ингушетия» проекта 21631 — это новейший многоцелевой корабль класса «река-море», оснащенный всеми видами современных вооружений: артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим. Основное вооружение корабля — высокоточный ракетный комплекс большой дальности «Калибр», предназначенный для поражения как морских, так и береговых целей.

Корабль «Ингушетия» был спущен на воду в июне 2019 года и успешно прошел испытания в Черном море.

МРК «Ингушетия» — это восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для Черноморского флота с учетом возможности применения в акваториях Черного и Каспийского морей. На Черноморском флоте уже есть два таких корабля — «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек».

Корабли этой серии уже участвовали в боевых действиях, а всего их будет построено двенадцать, рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «АкБарс» Ренат Мистахов. Оставшиеся четыре корабля проекта 21631 будут созданы специально для Черноморского флота.

Всего в состав Черноморского флота в текущем году принято пять новейших боевых кораблей и катеров. На 2020 год запланировано включение в состав флота еще 16 боевых кораблей и судов обеспечения. Это позволит до 70% увеличить на Черноморском флоте долю современных кораблей и судов.