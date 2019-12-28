Турция поддерживает террористов ПНС Ливии для устранения конкурентов в сфере туризма

Москва, 28 декабря. Власти Турции активно вмешиваются в ситуацию в Ливии и оказывают поддержку террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), чтобы самоутвердиться в глазах исламского сообщества. Так считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Эксперт прокомментировал недавнее заседание Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась ливийская повестка. Он уверен, что президент России Владимир Путин уделил особое внимание провокационным действиям Турции в североафриканской стране, сообщает «ПолитРоссия».

«Все действия Турции в Ливии носят исключительно дестабилизирующий характер. Они полностью направлены на повышение уровня вооруженного конфликта в стране. Фактически Турция выступает на стороне террористов», — убежден Перенджиев.

Напомним, Турция в нарушение резолюции Совбеза ООН поставляет террористам ПНС вооружение, а также перебрасывает боевиков с сирийского театра действий.

По словам Перенджиева, Анкара таким образом стремится втянуть Северную Африку в сферу своего влияния.

«Турции удалось подчинить себе несколько террористических группировок в Сирии, которые принято называть «протурецкими боевиками». И сейчас их активно перебрасывают в Ливию, где турки хотят иметь очень большое влияние. Уверен, что в планах у них вообще контроль над всей Северной Африкой», — считает эксперт.

Он отметил, что Эрдоган готов на подобные авантюры ради политического самолюбия, ливийской нефти и из-за борьбы на рынке туристических услуг.

«Сейчас в мире развернулась очень серьезная борьба в сфере туризма. А в Северной Африке, как известно, находятся Тунис и Египет. И почему бы не накачать этот регион террористами, напугав потенциальных туристов и направив их в Турцию?» — предполагает специалист.

Однако основным мотивом турецкой активности в регионе является намерение Эрдогана сделать свою страну лидером исламского мира. Закрепиться в Ливии – первый шаг при реализации этого плана.

«Эрдоган включился в геополитическую борьбу. Он видит, что усиливается Россия и в некоторым смысле ослабевают США. И турецкий президент понял, что медлить нельзя, тем более сам он человек уже немолодой», — отметил Перенджиев.

Однако Анкара серьезно рискует, ведь рано или поздно мировое сообщество придет к осознанию того, что членами ПНС действительно являются террористы и преступники.