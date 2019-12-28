Кличко пообещал жителям Киева уменьшение счета за отопление в 2020 году

Киев, 28 декабря. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» планирует уменьшить на 23% счета за отопление и горячую воду для жителей украинской столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы напомнил, что ранее правительство приняло постановление, предусматривающее перерасчет тарифов на отопление и горячую воду в случае сокращения стоимости газа. Кличко выразил уверенность, что данная мера позволит снизить тарифы на 23%.

«Мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло», — пояснил Кличко.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении Виталия Кличко по подозрению в госизмене и хищении денежных средств. Кроме того, мэра Киева подозревают в содействии незаконному обогащению частных лиц в особо крупных размерах за счет бюджетных средств Киева.