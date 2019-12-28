Руководитель по международным связям оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» Ахмед Камел Эрозан заявил, что истинная причина поддержки Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заключается в лоббировании интересов запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, так как она является последней в регионе.

«Если существующее правительство Ливии (ПНС — Прим. ФАН) является законным правительством, правительство Башара Асада в Сирии также является законным. Пусть тогда ПНС пойдет к Асаду и пожмет ему руку», — заявил Эрозан в интервью телеканалу «Халк-ТВ», комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о дополнительной военной поддержке боевикам ПНС Ливии.

Напомним, в конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашения о военном сотрудничестве и демаркации морских границ. Большинство стран сочли подобные действия со стороны лидеров незаконными, так как меморандум не только затрагивает интересы других стран, но и игнорирует их государственные границы — речь идет о Кипре, который находится между Ливией и Турцией. Детали сделки миру не открыл ни президент Турции, ни представитель ПНС.

Кроме того, запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане» призвала Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради опирался на слова Эрдогана, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом.

Руководитель по международным связям оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» отметил, что Ливия стала последним приютом для террористической организации «Братья-мусульмане» в регионе, и последний визит президента Турции в Тунис был связан с поддержкой «Братьев-мусульман».

Ознакомиться с подробностями вмешательства Турции во внутренние дела Ливии можно в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия было создано в 2015 году и нелегитимно уже на протяжении двух лет. Согласно Схиратскому соглашению, срок действия которого истек, ПНС должно было быть расформировано спустя два года после создания — это было установлено как максимальный срок.

1 Организация запрещена на территории РФ.