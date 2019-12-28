Бесснежная зима не испортит праздник в новогодней Москве

В этом году Москва и ряд других российских регионов подходят к новогодним праздникам без снега. Кое-где пробивается трава, на сирени пытаются набухать почки, «моржи» грустят без проруби, а идея послать падчерицу за подснежниками в соседний лесопарк уже не выглядит такой безумной и бесчеловечной.

Впрочем, если верить синоптикам, снег в ближайшее время мы все же увидим, слегка подморозит, есть надежда поймать на варежку снежинку. И она, как поется в известной песне, не растает, пока часы двенадцать бьют. А праздничная городская иллюминация раскрасит снегопад во множество волшебных цветов.

Но кто сказал, что без снега не может быть новогоднего настроения? В конце концов, отмечают же Новый год южные города! Корреспонденты Федерального агентства новостей прогулялись по Москве.

На Красной площади, в самом центре России, проходит великолепная новогодняя и рождественская ярмарка «Путешествие в Рождество», признанная лучшей в СНГ.

Тут же каток! Пусть настоящего льда от нынешней погоды мы пока не дождались, но разве это важно, когда звенят коньки, звучит музыка и в ярком свете стар и млад, не стесняясь неумения выкручивать лезвиями лихие пируэты, несутся, танцуют в атмосфере настоящего праздника?

Как же здорово, что ярмарка снова стала в России веселым праздником с музыкой, елками, яркими огнями, каруселями, розыгрышами, скоморохами, леденцами и другими лакомствами! Местом, куда москвичи и гости столицы приходят целыми семьями отдохнуть и «заразиться» новогодним настроением, и потом целый год и дети, и взрослые будут тепло вспоминать этот морозный праздник. Уже на следующий год, едва пройдет первый снег, дети побегут к старшим с вопросом «мама, папа, ну когда уже ярмарка?!». И ведь она непременно будет!

А совсем неподалеку, у метро «Охотный Ряд», под дланью товарища Жукова вырос, выражаясь современным языком, новогодний арт-объект, в котором чудесным образом переплелись еловые ветви и светящиеся гирлянды. Мерцают названия городов — Москва, Прага, Рига, Вильнюс и т. д.

Безусловно, праздничные ярмарки — традиция, которая, пожалуй, есть в разных формах у всех народов мира, в том числе у населяющих нашу бескрайнюю страну. Но, раз уж электрические лампочки давно потеснили восковые свечи, кто сказал, что на ярмарке не место для новых технологий? У «Охотного Ряда» стоят специальные стенды с QR-кодом. Смело доставайте смартфоны, и новогодние персонажи, застывшие тут же в виде скульптур, оживут у вас в руках.

Праздник ждет именно вас! Одевайтесь всей семьей по погоде — и айда в центр! Даже самые вроде бы серьезные и деловые персонажи сами не заметят, как «подцепят» праздничное настроение! Ну, а если вы, несмотря на отнюдь не зимнюю погоду, все же умудрились продрогнуть, тут же можно угоститься кофе и другими напитками.

Не счесть сюжетов для красивых фотографий и селфи! Не скрыться от новогоднего настроения! Красная площадь, Манежная площадь, ЦУМ и даже суровая Государственная дума готовы к череде праздников. И пусть весь мир подождет!

ФАН поздравляет своих читателей с наступающими праздниками! Дорогие друзья! Наш коллектив искренне желает вам радостного Нового года, светлого Рождества и веселого старого Нового года! Как бы ни сгущались тучи над Россией, как бы ни бесновалась нечисть в нашем приграничье, Победа в любом случае будет за нами!