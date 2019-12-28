Галкину надо окунуться в балтийскую реальность, а потом уже говорить об отсутствии проблем

Максим Галкин, недавно нещадно раскритиковавший российскую действительность, отличился еще одним заявлением. Он сказал, что в странах Балтии шутить не о чем, так как у жителей этих стран нет проблем.

Я начинаю искренне сомневаться в психическом здоровье Галкина. Хотя здоровье тут, может, и не при чем. Возможно, это несколько иные явления, такие как честность и совесть. Впрочем, у самого Галкина в странах Балтии на самом деле нет никаких проблем. Он даже свободно говорит на русском и зарабатывает. Но тогда не стоит распространять свой личный опыт на всех жителей балтийских стран.

Потому что реальность — она не совсем по Галкину. И не такая, как описывают российские оппозиционеры, любящие бороться с Россией из Вильнюса. Реальность такова, что с экономикой в этих странах все очень нехорошо. И это еще мягко сказано. Мало того, что не осталось никаких производств, так теперь и Россия лишает этих стран транзита своих грузов, построив современный многофункциональный порт в Усть-Луге. А транзит давал этим странам большое количество рабочих мест и солидно пополнял бюджеты. Евросоюз тоже с 2020 года сокращает свои дотации. И это тоже сильный удар по и без того слабым экономикам.

Страны Балтии, те самые, в которых по Галкину «нет проблем», стремительно теряют население. Возможно, по этой причине проблем станет еще меньше, ведь как известно — нет человека, нет проблемы. Галкину не помешало бы пообщаться не с теми немногими, у кого хватает денег на его концерт, а с простыми гражданами, которые получают маленькие зарплаты, да с пенсионерами, которым очень и очень несладко. Да покататься по разбитым улицам Риги, которые не ремонтировались годами. В общем не мешало бы Галкину окунуться в балтийскую реальность, а потом уже говорить.

Хотя не уверен, что и в этом случае Максим скажет правду. Ведь свободные демократические страны могут и запретить Максиму въезд, как сделали уже для многих российских граждан. А посему — проблем для Максима в Балтии нет.