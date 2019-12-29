Сирия новости 29 декабря 07.00: курдские боевики ищут «диссидентов» в своих рядах, провал контратаки ХТШ в Идлибе

Сирия, 29 декабря. Курдские боевики ищут «диссидентов» в своих рядах, контратака боевиков в Идлибе сорвалась после уничтожения «джихад-мобиля». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили рейд террористов на юго-востоке Идлиба, уничтожили «джихад-мобиль» боевиков под Ат-Тахом, были атакованы в Даръа, нанесли удары по боевикам на севере Хамы.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на юго-востоке Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провели контратаку на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: проводят зачистку в собственных рядах в провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики застрелили молодого мужчину на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), Кайс Хамиди был убит в городе Бугрос. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что еще один человек получил ранения. Причины нападения и личности нападавших остаются неизвестны.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Сразу несколько источников сообщили о контратаке террористов в районе города Джарджаназ и населенного пункта Ат-Тах. Однако источники в Twitter (@NotWoofers) сообщают, что якобы мощный контрудар в итоге обернулся рейдом террористов, боевикам не удалось захватить позиции САА. Источник сообщает о больших потерях с обеих сторон.

Вероятно, контратака «Хайят Тахрир аш-Шам» провалилась, поскольку бойцам САА удалось уничтожить «джихад-мобиль» террористов. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Между тем агентство Step News сообщает, что самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе селения Дейр, к юго-востоку от Маарет ан-Нумана, который на данный момент является главной целью наступления САА.

Провинция Даръа

Новое нападение на правительственные силы произошло в провинции Даръа. В этот раз неизвестные боевики атаковали группу бойцов Воздушной разведки Сирии к северу от города Ас-Санамейн, сообщает аналитический источник в Twitter (@OGNreports).

Напомним, в Даръа продолжаются нападения на правительственные силы. Предположительно, подрывную деятельность ведут боевики «умеренной оппозиции», которые подписали соглашения о примирении с Дамаском, но втайне поддерживают связи с террористическим подпольем. Кроме того, в Даръа были замечены боевики, переброшенные из «зоны деконфликтации» вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Провинция Ракка

Неизвестные боевики застрелили трех человек, работавших в поле неподалеку от фермы Хаттин в провинции Ракка. Об этом сообщает новостное агентство Masar Press. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) уточняет, что погибшие были охранниками на ферме. Подробностей о происшествии на данный момент нет.

Провинция Хама

Новостное агентство Step News сообщило об артиллерийских ударах, которые правительственные силы, дислоцированные в районе лагеря «Джурин» на севере Хамы, наносят по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Под ударом оказались скопления боевиков в районе населенных пунктов Сфухин и Кафр-Авид. Сведений о количестве уничтоженных боевиков не приводится.

Провинция Хасака

Курдские террористы, связанные с РПК, начали кампанию арестов на юге провинции Хасака, в районе населенного пункта Аш-Шаддади, где располагается американская военная база. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) проводят зачистку в собственных рядах в поисках «диссидентов».