Певца Рому Жукова не пустили в самолет, приняв его за пьяного

Москва, 28 декабря. Российского певца Рому Жукова не пустили на авиарейс в Якутске. Об этом сообщил адвокат певца Александр Усачев.

По словам юриста, Жуков выступил на корпоративе в Якутске, после которого певец должен был отправиться на гастроли. Сотрудники полиции на три часа задержали певца, так как заподозрили, что артист был пьян.

По словам Усачева, Жуков был трезв, поэтому согласился добровольно пройти освидетельствование. Позднее на певца составили протокол за оскорбление сотрудника полиции.

«Даже он не знает, что там произошло, какие к нему объективные претензии. То ли это алкоголь какой-то, хотя он вообще пьян не был и пошел сам добровольно сдал (анализы — Прим. ФАН). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что данный инцидент сорвал гастрольный график артиста, в результате чего Жукову пришлось ехать в другой город на такси, передает радио Sputnik.