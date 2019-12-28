Беглов осмотрел ночной приют «Ночлежка»

Санкт-Петербург, 29 декабря. Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову рассказали о работе приюта для бездомных «Ночлежка».

Градоначальник в субботу посетил открытую благотворительную организацию «Ночлежка» и выслушал волонтера, который рассказал о том, как ведется работа с людьми без постоянного места жительства. Беглову показали помещение, в котором предоставляется ночлег. Об этом пишут «Невские новости».

Волонтер обратил особое внимание главы Петербурга на то, что в приют постоянно приходят врачи, психологи и социальные работники. Кроме того, по его словам, юристы часто помогают бездомным восстановить утраченные документы.