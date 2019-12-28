Президент Молдавии Игорь Додон поразился феноменальной памяти российского лидера Владимира Путина при полном отсутствии злопамятности. «Никого не наказывает, но при этом не забывает о проступках» — так охарактеризовал политическое кредо президента России его молдавский коллега в интервью, данному для РИА Новости в рамках проекта, посвященному 20-летию пребывания Владимира Путина во главе страны.

Додон также назвал его «частью мировой истории», отметив, что Путин «вернул России статус мировой державы». Подобная оценка от главы молдавского государства, безусловно, говорит о том, что отношения между нашими странами нормализуются, заявил в интервью Федеральному агентству новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Тот факт, что к концу года президент Додон смог навести порядок в своей стране, а во главе парламента теперь находятся нормальные люди и сформировано правительство, является огромным плюсом. Я хочу напомнить, что в течение этого года на сайте Федерального агентства новостей публиковался документальный цикл материалов, посвященный событиям в Молдавии, и очень рад, что наша общая работа привела к тому, что ультраправые и психопаты были из власти удалены», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, следует проверить то, как теперь работает политическая система в Молдавии: для этого следует организовать медиафорум с приглашенными журналистами из России, что позволит узнать, изменились ли правила въезда в страну.

«В этом году большинство моих коллег и я сам попасть в страну не смогли, — посетовал Малькевич. — Все мы были депортированы обратно в Россию. Однако теперь президент Додон из номинального главы государства стал реальным руководителем страны, и все должно поменяться».

Возвращаясь к высказыванию молдавского президента о том, что Путин «ничего не забывает», глава Фонда защиты национальных ценностей отметил, что это прекрасное для лидера страны качество, которое позволяет ему превосходно, что называется, «без бумажки» легко оперировать цифрами и фактами.

«Это очень мощный пример всем политикам, государственным деятелям и чиновникам. Что же касается принципа «не наказывать» — то мы все, как верующие люди, считаем, что всех, кто неправ, накажет Господь и время. Однако лучше нашу страну не дразнить и не доводить, иначе, как однажды сказал Путин, «отдача замучает», — напомнил собеседник ФАН.

Ярким примером «хорошей памяти», по словам Малькевича, является выступление российского президента на коллегии Минобороны, в ходе которого он вспомнил об антисемитских высказываниях польского посла в Германии в 1938 году.