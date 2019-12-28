Круживший над «Кольцово» Airbus благополучно сел

Екатеринбург, 28 декабря. Пассажирский лайнер Airbus, более трех часов круживший над аэропортом Екатеринбурга «Кольцово», благополучно приземлился. Об этом говорят данные портала Flightradar24.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, совершил экстренную посадку. Перед приземлением лайнер израсходовал все топливо.

По данным «Уральских авиалиний», причиной инцидента стало срабатывание датчика неисправности одной из систем.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта «Кольцово», лайнер вылетел из Екатеринбурга с более чем часовым опозданием. В воздухе самолет находился более трех часов.