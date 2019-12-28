Новогодние гадания на 2020 год Крысы — как приманить удачу

Новогодняя ночь, когда один год уступает место другому (а в нашем случае еще и завершается целое десятилетие), на Руси всегда считалась благоприятным моментом, чтобы немного погадать и заглянуть в будущее. Главное, не относиться к гаданиям слишком серьезно, а воспринимать их как часть традиционного праздничного ритуала.

Наступление Нового 2020 года Белой металлической крысы — отличное время, чтобы заглянуть в будущее. А поскольку, согласно китайскому календарю, Крыса вступит в свои права только 25 января 2020 года, гадать можно не только в новогоднюю ночь, но и почти весь январь.

Как гадать в новогоднюю ночь

Если вы встречаете праздник большой компанией, можно сделать совместное гадание частью новогодней программы — такие развлечения со смыслом всегда имеют успех.

Гадание на блюдце

Для собравшейся у кого-то дома новогодней компании самым удачным вариантом будет знаменитое гадание на блюдце. Подготовьте заранее большой стол, свечи, а также пожертвуйте для ритуала белую простыню, желательно новую. На простыне маркером нарисуйте большую окружность, вокруг которой по часовой стрелке напишите буквы русского алфавита. Окружность разделите пополам, в одной половине круга напишите «да», в другой — «нет».

Для гадания потребуется блюдце и свечи. Сначала решите, чей дух вы будете вызывать (тут среди фаворитов корифеи русской литературы, а также знаменитые исторические личности, но выбор за вами). Затем нагрейте донышко блюдца и, перевернув, положите его на стол.

После этого все участники гадания легонько кладут пальцы на край блюдца и спрашивают вызванного духа, тут ли он. Если блюдце двинулось в сторону слова «да», можете задавать духу все интересующие вас вопросы. Блюдце будет бегать по буквам алфавита, формулируя ответ. Тут главное не жульничать и правильно растолковать голос судьбы.

Впрочем, можно гадать и в одиночестве, как в саму новогоднюю ночь, так после наступления Нового года.

Гадания на картах

Возьмите из новой карточной колоды четыре дамы: бубновую, трефовую, пиковую и червовую, перемешайте и тащите наугад. Какую вытащите первой, такая судьба вас ждет.

Треф — романтическое приключение. Черви — большая взаимная любовь с перспективой замужества. Бубны — финансовые успехи, достаток. Пики — вас ждут радостные перемены.

Новогоднее гадание на любовь и замужество

Возьмите новую колоду карт, как следует перемешайте и вытаскивайте, не глядя, по одной от первой до тринадцатой (заветная чертова дюжина). Если тринадцатой картой выпадет валет или король — Новый год будет чрезвычайно удачный по романтической части, дружба перерастет в любовь с перспективой создания прочного союза.

Если с первого раза карта не выпала, не унывайте. Можно гадать до тринадцати раз подряд.

Гадание на свече и воде

Возьмите миску, наполните отстоянной водой (можно той, которой поливаете цветы). По воде пустите блюдце со свечой или несколько плавающих свечек. Приоткройте форточку, чтобы был небольшой сквозняк. Если пламя свечей разгорается, значит в Новом году вас ждут романтические знакомства, путешествия, возможно, прибавление семейства.

Если свечи горят ровно и почти не сдвигаются с места, — год будет спокойным и благополучным.

Если сквозняк задул свечу, приготовьтесь к сложностям, которые вы в конечном итоге преодолеете.

Звуки из окна

В новогоднюю ночь, когда смолкнет канонада фейерверков, откройте окно и прислушайтесь: звуки, которые вы услышите первыми, определят весь год. Смех ребенка — к удаче и радости, лай собаки — к прибавлению семейства, шум ветра — к переменам, плач — к слезам, громкая ссора или скандал — нужно быть во всеоружии, так как год может быть непростым.

Гадания на год Крысы

Белая металлическая крыса — большая охотница до гаданий. Крыса запаслива и домовита, поэтому она особенно любит гадания на финансовое благополучие. За полчаса до наступления Нового года пересчитайте деньги в кошельке, к полученной сумме прибавьте 2020 (номер наступающего года). Если в полученном числе будет двойка, Белая металлическая крыса наградит вас большим денежным призом.

Чтобы при помощи Крысы погадать на здоровье и на судьбу, нужно заранее расстаться с символом уходящего года — Свиньей. Нарисуйте поросенка на листе бумаги и сожгите картинку на свече. При этом надо внутренне настроиться на будущее и попросить Крысу принести вам удачу. Пепел высыпите в блюдце с водой. По пятнам на водной поверхности постарайтесь определить, какой будет год. Если увидите образ мужчины — ждите важного романтического знакомства.

Крысу стоит также задобрить вкусным угощением. Возьмите кусочки сыра с новогоднего стола, выйдите на улицу и сложите их у дома, загадав желания и попросив Крысу их выполнить. Если наутро угощение исчезнет, значит, хозяйка года вас услышала и обязательно выполнит все ваши просьбы.