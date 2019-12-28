МИД РФ осудил теракт в Сомали с 90 жертвами

Москва, 28 декабря. Москва осуждает теракт в столице Сомали Могадишо, в результате которого погибли 90 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в субботу на оживленной улице Могадишо прогремел взрыв. Взрывное устройство было заложено в автомобиле. В результате теракта погибли 90 человек, в том числе 17 полицейских.

«Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане», ― говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что «очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали». МИД РФ выразил соболезнования родным и близких погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Москва как член СБ ООН и дальше будет поддерживать усилия федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов, добавили в ведомстве.