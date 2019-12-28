Россия зафиксировала в Сирии 38 нарушений перемирия за сутки

Москва, 28 декабря. Российские специалисты зафиксировали за сутки 38 нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкие — 25, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала 11 нарушений в Алеппо, 10 — в Латакии, 9 — в Идлибе, 8 — в Хаме. Турецкая сторона насчитала 19 фактов открытия огня в Идлибе, 3 — в Латакии, 2 — в Хаме, 1 — в Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В настоящее время власти республики занимаются восстановлением страны и возвращением на родину беженцев. Осенью заработал Конституционный комитет по Сирии, призванный подготовить конституционную реформу страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.