Специалисты назвали пять простых правил для быстрого похудения

Москва, 28 декабря. Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сбросить лишний вес в течение нескольких месяцев.

Одним из ключевых правил является сокращение потребления соли. Специалисты рекомендуют заменить соль специями. По их данным, специи и пряности активизируют метаболизм, а также помогают организму сжигать жир. Наиболее сильным жиросжигающим эффектом обладает перец чили. Горчица и имбирь также помогают в борьбе с лишним весом. Кроме того, их употребление увеличивает чувство сытости.

Вторым правилом является отказ полный отказ от сахаросодержащих напитков. Специалисты отмечают, что сахар в жидком виде очень быстро усваивается организмом. Избыток сахара может привести к развитию тяжелых заболеваний, а также способствует росту жировой ткани. Медики рекомендуют заменить сладкие напитки на минеральную воду или натуральные соки.

Еще одним важным правилом для успешного похудения является здоровый длительный сон. Спокойный сон на протяжении 7-9 часов в сутки помогает сжигать жир, а также восстанавливает гормональный баланс в организме.

Четвертым правилом борьбы с лишним весом является ранний обед. Специалисты рекомендуют обедать до 15.00 часов, так как это соответствует биологическому ритму организма.

Заключительным пункт предполагает увеличение количества белка на завтрак. Медики не рекомендуют употреблять на завтрак большое количество углеводов, отдавая предпочтение пище, богатой белками и клетчаткой, передает MedikForum.