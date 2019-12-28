Медведева отсутствует в протоколе произвольной программы чемпионата России

Красноярск, 28 декабря. Фигуристка Евгения Медведева отсутствует в стартовом протоколе произвольной программы чемпионата России. Об этом говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Сообщается, что после короткой программы двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 занимала пятое место.

Перед началом чемпионата, проходящего в Красноярске, 20-летняя спортсменка сообщила о повреждении конька. Ей не удалось найти замену, поэтому короткая программа была откатана на старых коньках.

Однако, генеральный директор ФФККР Александр Коган не подтвердил снятие Медведевой с соревнований.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о травле Медведевой в социальных сетях. О проявлениях ненависти спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — заявила она.

Медведева выразила желание, чтобы фигурное катание снова стало «тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле».

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.