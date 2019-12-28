Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Москва, 28 декабря. Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.

Жена ресторатора Бев, которая является совладелицей Deep Cove Chalet, рассказала, что королевская чета собиралась поужинать в их ресторане, но ее супруг решил не пускать их.

Гарри и Меган Маркл отправили в ресторан своих охранников, чтобы они договорились с руководством заведения о бронировании столика. Но хозяин, узнав, что его гостями станут представители британской короны, настойчиво отклонил просьбу.

Принц и его супруга не приняли отказ и решили позвонить ресторатору лично, сохраняя при этом анонимность. Мужчина сразу догадался, что на другом конце провода члены королевской семьи.

«Как вы узнали, кто вам звонит?» — передала слова Сассексов Коффель. — «Было нетрудно догадаться», — ответил на это муж Бев».

Владелец ресторана объяснил, почему вынужден был отказать Гарри и Меган. По его словам, его ресторан не сможет обеспечить безопасность на высшем уровне, а он не хочет рисковать.

Рестораторы признались, что не собирались грубить и хамить королевской семье, они в первую очередь заботились о безопасности звездной пары.