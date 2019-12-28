Горы снега для новогоднего настроения привезли в Москву. ФАН-ТВ

Для жителей столицы, непривыкших к европейской бесснежной зиме, завезли снег.

Снег привезли специально, чтобы создать атмосферу праздника и новогоднего настроения. Сугробы можно наблюдать на Тверской улице и в парке «Зарядье». Огромную снежную массу подготовили для фестиваля «Путешествие в Рождество». Тверская улица, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 6 января 2020 года.

Декабрь в этом году выдался аномально теплым и уже занял второе место среди самых теплых месяцев в Москве за всю историю наблюдений.