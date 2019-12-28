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Сирия новости 28 декабря 16.30: на севере Алеппо задержаны пособники курдских боевиков, ИГ* ведет огонь по базам ВС США на востоке Сирии

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Сирия новости 28 декабря 16.30: на севере Алеппо задержаны пособники курдских боевиков, ИГ* ведет огонь по базам ВС США на востоке Сирии

Сирия, 28 декабря. На севере Алеппо задержано десять подозреваемых в пособничестве курдским боевикам и организации диверсий. Боевики «Исламского государства»1 обстреливают ракетными снарядами базу американских военнослужащих на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе ведут огонь по укрытиям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам». 

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве курдским боевикам. 

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на базу американских военнослужащих в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает линии обороны правительственных сил в Латакии

Международная коалиция: по неподтвержденным данным оказалась под обстрелом ракетными снарядами со стороны спящей ячейки ИГИЛ в районе города Аш-Шаддади на востоке Хасаки.

Сирия новости 28 декабря 16.30: на севере Алеппо задержаны пособники курдских боевиков, ИГ* ведет огонь по базам ВС США на востоке Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции в горных районах продолжаются провокации со стороны джихадистов. После затишья ночью радикалов «Тахрир аш-Шам» возобновили обстрел линий обороны правительственной армии в районе города Кабана, о чем сообщает новостное агентство Anna News. Как передают источники, приближенные к боевикам оппозиции, обстрел ведется из реактивных систем ведения залпового огня «Град». Информации о потерях в рядах правительственной армии пока не поступало.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что за последние дни фракции протурецкого ополчения провели кампанию рейдов на севере провинции в кантоне Африн. После учащения случаев провокаций со стороны курдских радикалов, протурецкие группировки вынуждены повысить меры безопасности на въезде в города. Как сообщает источник, в ходе рейдов были арестованы десять человек в поселении Бюльбюль к северо-западу от Африна. Сообщается, что против арестованных были выдвинуты обвинения в пособничестве боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и помощи мим в организации терактов в городе Аль-Баб и Джераблус. 

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-ан-Нуман, как передает новостное агентство Baladi News.  

Источник также цитирует заявление боевиков вооруженной оппозиции. Ряд представителей выступили с заявлениями в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что на северо-западе Сирии боевиков вербуют для участия в боевых действиях в Ливии на стороне боевиков Правительства национального согласия в Триполи. Боевики заявили, что решительно осуждают согласие любого сирийца на участие в боевых действиях за пределами Сирии. В заявлении радикалов также требовалось, чтобы все, кто взялся за оружие «в защиту своей свободы», отправлялись в Идлиб, чтобы дать отпор правительственной армии. Ранее поступала информация о том, что радикалы группировки «Лива Султан Мурад» вербовали в Идлибе и на западе Сирии боевиков, выдавая новобранцам аванс после вступления в их отряды, и, обещая, что по прибытию в Ливию их жалование будет составлять 1500 долларов.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

По неподтверждённым данным террористы «Исламского государства» совершили вылазку на востоке провинции. Террористы атаковали военную базу ВС США близ города Аш-Шаддади, обстреляв ее ракетными снарядами. Всего по базе было выпущено девять ракет, как передает источник в сети Twitter (@Ibn Siqilli). Боевики также заявили, что совершили нападение на американскую военную базу в Дейр-эз-Зоре. Информации о потерях среди американских военнослужащих пока не поступало. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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