Сирия новости 28 декабря 16.30: на севере Алеппо задержаны пособники курдских боевиков, ИГ* ведет огонь по базам ВС США на востоке Сирии

Сирия, 28 декабря. На севере Алеппо задержано десять подозреваемых в пособничестве курдским боевикам и организации диверсий. Боевики «Исламского государства»1 обстреливают ракетными снарядами базу американских военнослужащих на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе ведут огонь по укрытиям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве курдским боевикам.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на базу американских военнослужащих в Хасаке и Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает линии обороны правительственных сил в Латакии.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным оказалась под обстрелом ракетными снарядами со стороны спящей ячейки ИГИЛ в районе города Аш-Шаддади на востоке Хасаки.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции в горных районах продолжаются провокации со стороны джихадистов. После затишья ночью радикалов «Тахрир аш-Шам» возобновили обстрел линий обороны правительственной армии в районе города Кабана, о чем сообщает новостное агентство Anna News. Как передают источники, приближенные к боевикам оппозиции, обстрел ведется из реактивных систем ведения залпового огня «Град». Информации о потерях в рядах правительственной армии пока не поступало.

Провинция Алеппо

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что за последние дни фракции протурецкого ополчения провели кампанию рейдов на севере провинции в кантоне Африн. После учащения случаев провокаций со стороны курдских радикалов, протурецкие группировки вынуждены повысить меры безопасности на въезде в города. Как сообщает источник, в ходе рейдов были арестованы десять человек в поселении Бюльбюль к северо-западу от Африна. Сообщается, что против арестованных были выдвинуты обвинения в пособничестве боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и помощи мим в организации терактов в городе Аль-Баб и Джераблус.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-ан-Нуман, как передает новостное агентство Baladi News.

Источник также цитирует заявление боевиков вооруженной оппозиции. Ряд представителей выступили с заявлениями в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что на северо-западе Сирии боевиков вербуют для участия в боевых действиях в Ливии на стороне боевиков Правительства национального согласия в Триполи. Боевики заявили, что решительно осуждают согласие любого сирийца на участие в боевых действиях за пределами Сирии. В заявлении радикалов также требовалось, чтобы все, кто взялся за оружие «в защиту своей свободы», отправлялись в Идлиб, чтобы дать отпор правительственной армии. Ранее поступала информация о том, что радикалы группировки «Лива Султан Мурад» вербовали в Идлибе и на западе Сирии боевиков, выдавая новобранцам аванс после вступления в их отряды, и, обещая, что по прибытию в Ливию их жалование будет составлять 1500 долларов.

Провинция Хасака

По неподтверждённым данным террористы «Исламского государства» совершили вылазку на востоке провинции. Террористы атаковали военную базу ВС США близ города Аш-Шаддади, обстреляв ее ракетными снарядами. Всего по базе было выпущено девять ракет, как передает источник в сети Twitter (@Ibn Siqilli). Боевики также заявили, что совершили нападение на американскую военную базу в Дейр-эз-Зоре. Информации о потерях среди американских военнослужащих пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.