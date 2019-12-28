Москва, 28 декабря. Претензии Польши после слов президента России Владимира Путина о после Юзефе Липском не помогут смыть с себя «грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу». Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что есть конкретные документы, которые доказывают этот факт.

«Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — цитирует Джабарова телеканал «360».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевиц отреагировал на вызов посла РФ в МИД Польши после слов российского президента о польском после, поддержавшем высылку евреев в Африку «на вымирание». Он заявил, что вызов российского посла в Польше — чисто формальный акт. По словам сенатора, в самой Польше не могут не понимать справедливость слов президента России.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке польских евреев в Африку, после чего посла России Сергея Андреева пригласили на беседу в МИД Польши.