Россия опровергнет фейки США, открыто рассказав о деятельности своих военных

Москва, 27 декабря. Россия ответит на информационные атаки США открытыми действиями Минобороны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, информационные атаки Запада направлены на дискредитацию представителей власти, отдельных российских организаций и всей государственной системы РФ. Реально существующие проблемы гиперболизируются и затем вбрасываются в медийное пространство, сообщает «Экономика сегодня».

Основными целями атак, по мнению сенатора, ранее были Русская православная церковь, политическая партия «Единая Россия» и президент РФ Владимира Путина.

«Если говорить о «Единой России», то нужно понимать, что информацию о ней и ее членах искажали на основе реальных фактов. К сожалению, в любой организации есть недобросовестные и нечестные люди. Но Запад все преувеличивает и дает нам страшную информацию», — считает парламентарий.

Церковь оказалась под прицелом из-за стремления Запада повлиять на духовные скрепы россиян, добавил Клинцевич.

Сейчас все усилия информационной войны США направлены на осквернение репутации Минобороны. С помощью атак Запад намерен подорвать доверие общества к военной структуре.

«Государство довело вооруженные силы до такого состояния, когда они действительно безукоризненно обеспечивают безопасность и суверенитет. Западная сторона это понимает и хочет разрушить все. Они будут искать различные проблемы, негативные факты, пересматривать историю и выдавать искаженные материалы», — убежден сенатор.

Он добавил, что в ближайшее время информационное давление на Россию усилится, будут предприняты попытки опорочить руководящий состав Вооруженных Сил РФ.

«Ложь будет формировать сложное психологическое состояние у широкой массы населения. Мы увидим встревоженность, неустойчивость, зарождение ложных ценностей и неправильное представление об определенных ситуациях», — рассказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что Минобороны уже готово дать отпор информационным нападениям с помощью открытых действий, которые позволят сохранить доверие общества. Для этого необходимо донести до общества данные о предстоящих информатаках, уверен сенатор.