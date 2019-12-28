Эксперт назвал «двойной провокацией» фейк о драке солдат США и России в Сирии

Российское министерство обороны опровергло сообщения о «кулачной драке», якобы произошедшей между российскими военными и солдатами США на северо-востоке Сирии, в провинции Хасака. Сообщение о неожиданном столкновении, которые распространила «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) в Минобороны назвали «примитивным фейком».

Федеральное агентство новостей разбиралось, почему западные медиаисточники решили запустить фейк о «кулачных боях» между американцами и русскими.

Напомним, «Сирийская обсерватория», запустившая фейк, писала, что американский патруль занимался «опросом мирного населения» — военные выясняли, как местные жители относятся к США. Они получили через переводчика закономерный ответ: абсолютное большинство местных считают американцев оккупантами.

В ситуацию якобы вмешались бойцы российской военной полиции. Вскоре якобы стороны перешли к взаимным оскорблениям, которые вылились в рукопашную. Впрочем, на видео сам инцидент не попал. «Поле боя», якобы, осталось за российскими военными.

Стоит отметить, что инциденты с американскими патрулями на севере Сирии происходят регулярно: местные жители блокируют проезд оккупантам, собираются для стихийных протестов и всячески выражают свое презрение непрошенным гостям. Иногда местные даже принимались кидать в американцев камни, как на приведенном ниже видео, снятом в районе Камышлы.

Появление патрулей США на территории, возвращенной под контроль Дамаска, во всех случаях вызывает крайнее напряжение. Ранее на северо-востоке Сирии военные САА блокировали проход американских военных через Камышлы.

Для американских военных обстановка на севере Сирии также взрывоопасная: в соответствии с приказами им приходится покидать одну обжитую военную базу за другой, и уходить на юго-восток, где находятся нефтяные месторождения. Брошенные американцами опорные пункты занимает военная полиция РФ. Последним на данный момент занятым пунктом стала база в Телль-Самине.

Ранее американские военные даже запросили в американском военном ведомстве инструкции на случай столкновения с российскими войсками. Пентагон, как отмечала газета The News York Times, в ответ дал «очень расплывчатые указания».

Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев напомнил, что речь в сообщении SOHR шла о «драке без оружия». Сомнительно, чтобы на севере Сирии, в практически фронтовых условиях, где в любой момент может произойти нападение, российские, а тем более американские военнослужащие стали бы выяснять отношения «на кулачках», считает он.

«Получается, они пытаются показать, что русские и американцы дерутся — но все больше «по-джентльменски». Смотрите, мол, какие русские задиры, американцы, смотрите, «наших бьют!» Показать, мол, русские задиры, нецивилизованные, американских солдат унизили, надо отомстить», — отметил Перенджиев в интервью ФАН.

Собеседник ФАН предположил, что этот фейк стал своего рода «пробным камнем» в попытках столкнуть Россию и США, начиная с низового уровня.