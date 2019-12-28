Скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена

Москва, 28 декабря. Максимальная скорость полета гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 махов. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета», — пояснил он.

Кроме того, продолжаются работы по расширению областей применения гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» и улучшению их тактико-технических характеристик.

Напомним, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета способна преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. При этом ракета может нести ядерные боезаряды.

Позднее авиационными ракетными комплексами «Кинжал» были оснащены сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К. В 2019 году летчики выполнили учебные пуски ракет «Кинжал», успешно поразив цели на расстоянии тысячи километров. Скорость ракеты достигла 12 тысяч километров в час.

Ракета «Циркон» предназначена для уничтожения наземных и надводных целей. При этом «Цирконом» можно вооружить не только новые, но и уже существующие боевые корабли, «заточенные» под ракеты «Калибр».