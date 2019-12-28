Специалисты рассказали, как выбрать мандарины

Москва, 28 декабря. Эксперты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать вкусные мандарины.

По словам специалистов, необходимо обращать внимание на форму и цвет плодов. Мандарины должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета. Не следует брать мандарины с черными пятнами.

Кроме того, эксперты не советуют брать мандарины, которые легко проминаются пальцем ― такой плод может оказаться гнилым. Специалисты развеяли слухи о том, что качество мандаринов можно определить по запаху. Показателем качества также нельзя считать и листочки на мандаринах.

Важно выбирать мандарины того сорта и вкуса, которые больше нравятся. Среди самых популярных сортов ― тенжерины, клементины, минеолы и сатсума. Мандарины могут храниться до четырех недель при температуре от +3 до +8 градусов.

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