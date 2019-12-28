Конвейер фейков остановится после признания «Новой газеты» иноагентом

Москва, 28 декабря. Либеральная «Новая газета» должна получить статус иноагента за публикацию заказных статей на деньги сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского, считает публицист Армен Гаспарян.

По словам журналиста, публикация заказных статей уже стала привычкой для изданий вроде «Новой газеты». Гаспарян считает, что либеральных журналистов чаще всего интересуют собственные «шкурные» интересы, нежели профессиональные этические нормы.

«Тут новости никакой нет. О том, что «Новая газета» связана с определенными кругами знают абсолютно все. То, что материалы у них определенной направленности, скрывай — не скрывай, они никуда не денутся от этого. Это знают все. Это нормальная практика для определенного рода средств массовой информации», — сказал публицист в беседе с iReactor.

Он подчеркнул, что факты иностранного финансирования «Новой» должны быть обязательно расследованы, и в случае подтверждения ресурсу нужно присвоить статус иностранного агента.

«У них весьма своеобразный контингент авторов. Если схема будет доказана, то нужно предоставлять ей статус иноагента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Путь здесь только один», — добавил он.

Сейчас руководство «Новой газеты» тщательно скрывает факт финансирования из-за рубежа и получения денег на свои псевдорасследования от Ходорковского. Главный редактор издания Дмитрий Муратов берет бешеные деньги от беглого олигарха за деятельность откровенно антироссийской направленности, однако предпочитает это делать через третье лицо — журналиста Дениса Короткова, который штампуют лживые расследования для «Новой газеты» и «Фонтанки».

Политтехнолог Игорь Мангушев, который долгое время сотрудничал с руководством «Новой», рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, что издание не отказывается от публикации от «заказных» материалов за вознаграждение, при этом главным заказчиком подобных статей является Ходорковский.

Муратов проработал схему получения денег от ключевого спонсора. В финансировании российских оппозиционных сил олигарху помогают контролируемые им фонды и организации. Структуры Ходорковского всегда готовы миллионами помочь для реализации поставленных олигархом и его зарубежными соратниками задач. Предприниматель рассчитывает, что его действия помогут дестабилизировать ситуацию в России.