Военный эксперт объяснил, зачем беспилотник США летал вокруг Крыма

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США оказался замеченным мониторинговым ресурсом Plane Radar при выполнении разведывательных полетов вокруг Крымского полуострова. Согласно опубликованным данным, беспилотник несколько часов изучал побережье Крыма, пролетая точно над Перешейком (граница с Херсонской областью) и Керченским проливом. Сергей Шойгу и возглавляемое им Минобороны РФ, безусловно, оценят степень этой угрозы, заявил в интервью Федеральному агентству новостей коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

«Всевозможные разведывательные аппараты довольно часто появляются вблизи наших берегов и вообще возле границ, ничего формально при этом не нарушая. Однако замечу, что, если бы БПЛА вторгся в российские границы, он, без сомнения, был бы сбит. Что же касается Керченского пролива, то он по существующим международным соглашениям с Украиной является неким элементом международных вод, поэтому пересекать его, видимо, не возбраняется. Однако эта информация нуждается в уточнении» — сообщил собеседник ФАН.

По его словам, совершенно очевидна цель, с которой американский беспилотник совершал свой разведывательный полет — это сбор данных об обороне Керченского моста.

«Некоторые, наверно, не верят, что Керченский мост существует — а он есть, и он имеет защиту, — смеется военный эксперт. — С другой стороны, если бы этот БПЛА действительно представлял угрозу национальной безопасности, то он, без сомнения, был бы сбит. Но я думаю, что в нашем Минобороны сделают соответствующие выводы и, возможно, в следующий раз даже подобного полета не допустят. Произойдет обыкновенный перехват, приземлят этот беспилотник — и все».

Леонков сказал, что сам факт обнародования точного маршрута RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США на мониторинговом ресурсе PlaneRadar означает, что он летел со включенным транспондером — системой идентификации БПЛА, которая позволяет отслеживать его.

«Вообще-то мы сказали товарищам американцам, что если они не хотят, чтобы их летательные аппараты по ошибке сбивались, то транспондеры на них должны быть включены. Благодаря этому мы видим, кто приближается к нашим границам с мирными намерениями», — объяснил собеседник ФАН.

По его словам, если бы БПЛА двигался с отключенной системой идентификации, это бы означало, что его явно «помыслы» явно враждебны. В этом случае в его отношении были бы задействованы все необходимые средства противовоздушной обороны.

Также военный эксперт прокомментировал более ранний полет этого же БПЛА, который тот произвел близ границ с Калининградской областью в октябре 2019 года. Он уверен, что это делалось с целью обнаружения неких новых данных об обороне самого западного региона РФ и моделирования на их основе стратегических операций.