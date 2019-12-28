Украинские силовики стягивают бронетехнику к участкам отвода сил в Донбассе

Луганск, 28 декабря. Украинские силовики размещают технику вблизи участков разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Станица Луганская в Донбассе, об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей», — сообщили в пресс-службе.

По данным НМ ЛНР, в районе Золотого зафиксированы две боевые машины пехоты (БМП), накрытые камуфляжной сеткой, и один бронетранспортер. В районе населенного пункта Попасная обнаружены две БМП, в окрестностях Станицы Луганская ― один БТР.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Войтово замечены зенитная установка ЗУ-23, один бронеавтомобиль «КРАЗ» и два бронетранспортера БТР-80. Около населенного пункта Лобачево находится одна БМП, в районе населенного пункта Счастье ― семь БТР.

«Данная информация также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ», — подчеркнули в НМ ЛНР.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий в тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в регион войска, развязав братоубийственный конфликт, жертвами которого, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Накануне в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за минувший год предприняли 20 попыток прорыва ДНР. По данным Народной милиции ДНР, в результате попыток прорыва позиций сил республики на линии разграничения сторон погибли 19 украинских силовиков, еще 24 получили ранения.