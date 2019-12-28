Строительство отдельных элементов бомбардировщика ПАК ДА началось в России

Москва, 28 декабря. Отдельные элементы перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) начали строить в России. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время все работы касательно ПАК ДА укладываются в заданные сроки. В интервью газете «Красная звезда» Криворучко отметил, что уже утвержден эскизный проект будущего самолета.

«Сейчас в ПАО «Туполев» ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета», — отметил Криворучко.

Он также рассказал, что предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, поставки же начнутся согласно плану, с 2025 года.