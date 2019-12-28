ФСИН освободила сестер Хачатурян от электронных браслетов

Москва, 27 декабря. Сотрудники ФСИН сняли с сестер Хачатурян электронные браслеты. Об этом рассказал адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

По словам защитника, браслеты сняли в связи с тем, что запрет покидать жилые помещения с 21.00 до 7.00 не продлевался.

«Эта мера пресечения истекла сегодня, соответственно браслеты всем сегодня сняли», — рассказал адвокат.

Однако он отметил, что другие ограничения пока еще действуют. Сестрам запрещено общаться с другими участниками судебного процесса, пользоваться интернетом и мобильной связью, а также контактировать с представителями СМИ, сообщает «360».

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в умышленном убийстве своего отца Михаила. На его теле были обнаружены множественные колото-резаные раны.

Сестры Ангелину, Кристину и Марию практически сразу признались в совершении преступления. Девушки заявили, что подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны отца.

На данный момент уголовное дело расследовано и направлено в прокуратуру для рассмотрения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Генеральная прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Замгенпрокурора Виктор Гринь считает, что следователи допустили нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий подозреваемых.