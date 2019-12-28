Алжир не станет вступать в военный альянс с Тунисом и Турцией для поддержки ПНС Ливии

Член парламента Алжира Амира Селим заверила, что полностью исключает возможность военного союза Алжира с Турцией и Тунисом для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, так как это противоречит конституции и доктрине армии государства.

В интервью для газеты «Араби-21» Амира Селим заявила, что отказ участвовать в военном альянсе базируется, в первую очередь, на принципах единодушия в том, что алжирские солдаты ограничены защитой алжирских земель внутри страны, и этот вопрос не изменится в результате ливийского кризиса.

Парламентарий отметила, что республика и раньше отказывалась посылать своих солдат за рубеж, как это требовала ситуация с кризисом в Сахеле. В правительстве Алжира понимают, что военное вмешательство только усугубит кризис в стране, а не устранит его.

Амира Салем поспешила заверить, что хотя Алжир не станет отправлять солдат в Ливию в связи с тем, что не хочет вмешиваться во внутренние дела братской страны, это не означает, что Алжир не солидарен с Ливией.