Барецкий «напал» на сына Никаса Сафронова из-за титула самого «известного толстяка»

Москва, 28 декабря. Шоумен и режиссер фильма «Брат-3» Стас Барецкий «напал» на пианиста Луку Сафронова-Затравкина на торжественной церемонии открытия клиники, которая специализируется на коррекции веса. Об этом сообщил PR-директор Барецкого Вадим Горжанкин.

Пианист был приглашен на открытие клиники известного диетолога Марият Мухиной в Москве, где также присутствовал Стас Барецкий. Шоумен решил оспорить «звание самого главного толстяка страны», предложив сыну известного художника урегулировать данный вопрос «по-мужски».

«Барецкому не понравилось, что Лука Сафронов-Затравкин претендует на титул главного и самого известного толстяка страны. Началась «потасовка». В ситуацию своевременно вмешалась диетолог Марият Мухина, которая не допустила «избиения» пианиста», — пояснил Горжанкин.

Стоит отметить, что ранее Сафронов-Затравкин стал героем неприятной скандальной истории. Музыкант не смог встать с вакуумного унитаза в туалете авиалайнера. Молодой человек застрял в унитазе из-за своего избыточного веса. Сыну известного художника потребовалась помощь посторонних, чтобы покинуть уборную. При этом один из пассажиров записал момент освобождения пианиста на видео, после чего данный видеоролик был опубликован в Сети.

Позднее Лука сообщил, что он случайно нажал кнопку слива, в результате чего его «засосало» в вакуумный унитаз. Пианист хотел планировал подать в суд на пассажира, опубликовавшего в Сети скандальное видео, однако позднее решил этого не делать.