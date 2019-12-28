В Минобороны РФ назвали потраченную на новейшее вооружение сумму в 2019 году

Москва, 28 декабря. Министерство обороны РФ потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

По словам замглавы МО РФ, средства были затрачены на дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС РФ.

«Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68% этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов», ― рассказал Криворучко в комментарии «Красной звезде».

Криворучко отметил, что это потребовало сосредоточения усилий и принятия дополнительных мер по линии российского оборонного ведомства, а также ведомств промышленного блока и интегрированных структур с организациями ОПК.

Также Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата». По его словам, в МО РФ рассчитывают в ближайшие два-три месяца получить первую партию из пяти машин, которые также подключат к госиспытаниям для их скорейшего завершения.